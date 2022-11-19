Глебов о капитанстве в сборной: «Маленько удивился, была небольшая гордость. В глубине души полагал, что такое произойдет»
Данил Глебов высказался о капитанстве в сборной России.
Полузащитник «Ростова» вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч против Таджикистана (0:0).
– Для тебя этот матч был особенным?
– Для меня каждый матч важен.
– Но тут – ты капитан сборной.
– Все равно: я по жизни не люблю проигрывать. Везде и всегда.
– Повязку на память не сохранишь?
– Отдал уже. Их тут не сильно много, ха-ха.
– Когда узнал, что будешь капитаном?
– Только когда приехали на стадион. Догадался, когда шел к раздевалке, и оттуда вышел Пиняй со словами: «О, капитан идет». Ну и там все увидел: рядом с развешенной формой была повязка. И вымпел.
– Удивился?
– Маленько, да. Но на душе стало приятно, что я представляю страну как капитан, была небольшая гордость. В глубине души я полагал, что такое, возможно, произойдет. Но постоянно об этом не думал.
– Повязка повлияла на твое поведение во время матча?
– Нет. Я в каждом матче стараюсь своим примером, отдачей, работой все показывать, – сказал Глебов.
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