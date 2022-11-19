Глебов о капитанстве в сборной: «Маленько удивился, была небольшая гордость. В глубине души полагал, что такое произойдет»

высказался о капитанстве в сборной России.

Полузащитник вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч против Таджикистана (0:0).

– Для тебя этот матч был особенным?

– Для меня каждый матч важен.

– Но тут – ты капитан сборной.

– Все равно: я по жизни не люблю проигрывать. Везде и всегда.

– Повязку на память не сохранишь?

– Отдал уже. Их тут не сильно много, ха-ха.

– Когда узнал, что будешь капитаном?

– Только когда приехали на стадион. Догадался, когда шел к раздевалке, и оттуда вышел Пиняй со словами: «О, капитан идет». Ну и там все увидел: рядом с развешенной формой была повязка. И вымпел.

– Удивился?

– Маленько, да. Но на душе стало приятно, что я представляю страну как капитан, была небольшая гордость. В глубине души я полагал, что такое, возможно, произойдет. Но постоянно об этом не думал.

– Повязка повлияла на твое поведение во время матча?

– Нет. Я в каждом матче стараюсь своим примером, отдачей, работой все показывать, – сказал Глебов.