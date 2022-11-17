Глебов – 8-й капитан сборной России при Карпине в 9 матчах, только Джикия был дважды

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Таджикистана товарищеские матчи (сборные) Данил Глебов Футбол

Данил Глебов стал восьмым капитаном сборной России при Валерии Карпине

Полузащитник «Ростова» выйдет с капитанской повязкой на товарищеский матч против Таджикистана. Эта игра – девятая для сборной России под руководством Карпина. 

До этого у России было семь разных капитанов. На матчи отбора ЧМ-2022 сборную на поле выводили Георгий Джикия, Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Александр Головин. В товарищеской игре против Кыргызстана капитаном был Вячеслав Караваев.

Джикия – единственный игрок, дважды выходивший на поле с капитанской повязкой.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные