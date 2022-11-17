Глебов – 8-й капитан сборной России при Карпине в 9 матчах, только Джикия был дважды

стал восьмым капитаном сборной России при .

Полузащитник выйдет с капитанской повязкой на товарищеский матч против . Эта игра – девятая для сборной России под руководством Карпина.

До этого у России было семь разных капитанов. На матчи отбора ЧМ-2022 сборную на поле выводили Георгий Джикия, Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Александр Головин. В товарищеской игре против Кыргызстана капитаном был Вячеслав Караваев.

Джикия – единственный игрок, дважды выходивший на поле с капитанской повязкой.