Маурисио Почеттино: «Хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ. Он заслужил»

Маурисио Почеттино хочет, чтобы выиграл чемпионат мира.

– О чемпионате мира в Катаре... Можете сравнить эту Аргентину и ее статус фаворита с Аргентиной 2002 года?

– Прежде всего, я надеюсь, что то же самое не произойдет (в 2002 году Аргентина не вышла из группы – прим. Sports.ru). Я бы хотел, чтобы Лео выиграл чемпионат мира. Он заслужил это.

В отличие от Аргентины Бьелсы, победа на Копа Америка стала шагом вперед в уверенности, груз упал с его плеч. Месси находится на пике зрелости и делает Аргентину серьезным претендентом [на победу]. Мы находимся в беспроигрышной ситуации, – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ».