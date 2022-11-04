Жоан Лапорта: «Пике – часть эмблемы «Барсы», он всегда будет примером. Жерар хочет помочь клубу, он в курсе нашей ситуации»

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Жоан Лапорта прокомментировал решение Жерара Пике завершить карьеру.

«Пике – часть эмблемы «Барсы» благодаря успехам и барселонизму. Он всегда будет примером. Для меня это большая честь. 

Соглашение [об уходе] еще в процессе, но со стороны Жерара есть большое желание помочь клубу. Он понимает ситуацию в плане фэйр-плей и зарплатного фонда.

Мы вместе обдумывали [завершение карьеры] некоторое время, а в последние несколько дней все это усилилось. Мы оставили окончательное решение в руках Пике. Мы уважаем это решение и разделяем его», – сказал президент «Барселоны».

Пике отказывается от 30 млн евро, завершая карьеру. Лапорта и менеджеры «Барсы» не знали о его намерениях (Сике Родригес)

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