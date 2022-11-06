Денис Глушаков: «Плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками»

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Денис Глушаков сожалеет, что сборная России отстранена от международных игр.

– Что вы думаете о продлении контракта с Карпиным до 2024 года?

– Подписал контракт – хорошо. Плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками. Непонятно пока, какая ситуация будет со сборной и с международными матчами, – сказал полузащитник «Химок».

Карпукас, Садулаев, Агапов – в расширенном составе России очень много новичков. Узнаете их в лицо?

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