Денис Глушаков: «Плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками»

сожалеет, что сборная России отстранена от международных игр.

– Что вы думаете о продлении контракта с Карпиным до 2024 года?

– Подписал контракт – хорошо. Плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками. Непонятно пока, какая ситуация будет со сборной и с международными матчами, – сказал полузащитник «Химок».

Карпукас, Садулаев, Агапов – в расширенном составе России очень много новичков. Узнаете их в лицо?