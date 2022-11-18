Мальдини о продлении контракта с Леау: «Хотели сделать это до ЧМ-2022, но не удалось. Когда придет время, мы встретимся»

рассказал о продлении контракта с .

Действующий контракт португальского нападающего «Милана» истекает в 2024 году.

«Мы думаем об этом несколько месяцев, даже лет. Когда придет время, мы встретимся. Когда нужно будет принять решение, мы его примем.

Что касается прогнозов... Мы хотели закрыть этот вопрос до чемпионата мира, особенно для игроков, которые примут в нем участие. В случае с Леау этого сделать не удалось.

Что касается Беннасера, то у нас будет возможность поговорить с ним и его агентами в ближайшие несколько дней», – сказал технический директор «россонери».

Мальдини о Леау: «Необузданный талант. «Милан» – идеальный клуб для развития его карьеры»

Мальдини об интересе к Леау: «Сказал другим клубам даже не тратить время. Но неприкосновенных в «Милане» нет»