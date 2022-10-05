Мальдини о Леау: «Необузданный талант. «Милан» – идеальный клуб для развития его карьеры»
Паоло Мальдини заявил, что «Милан» намерен продлить контракт с Рафаэлом Леау.
«Он необузданный талант. Он пришел в клуб в 20 лет, и я помню, что я чувствовал в том возрасте. Эти ребята приходят очень молодыми и нуждаются в поддержке.
Есть намерение продлить контракт с ним, а также Беннасером и Калулу, для этого нужно сесть за стол переговоров. Я считаю, что «Милан» – идеальный клуб для развития карьеры Рафы», – сказал технический директор «россонери» Prime Video.
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