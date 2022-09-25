Мальдини об интересе к Леау: «Сказал другим клубам даже не тратить время. Но неприкосновенных в «Милане» нет»

Технический директор «Милана» вспомнил трансфер защитника .

– Моим первым полноценным приобретением был Крунич, с ним уже была договоренность с предыдущего сезона. В случае с Эрнандесом мы сперва обсудили все с «Реалом», а потом с Тео я поговорил так же, как говорил бы со своим сыном.

Мои отношения с футболистами в какой-то мере напоминают отношения отца с сыновьями. Я хорошо понимаю, с какими трудностями можно столкнуться в таком возрасте.

– Не считая Леау, есть ли футболисты, которых вы отказались продавать летом?

– Да. Я сказал другим клубам даже не тратить свое время.

– Тео?

– Вы сами это сказали. Он футболист очень высокого уровня. Но предложения были не только по нему, но и по другим игрокам.

У нас нет необходимости продавать игроков, с финансами все в порядке. Однако и таких футболистов, которых продавать нельзя, у нас нет, – отметил Мальдини.