Антони: «В Европе, где хлеб на столе есть каждый вечер, иногда забывают, что футбол – это игра»

Антони рассказал о детстве в фавелах.

«В Европе, где каждый вечер на столе есть хлеб, иногда забывают, что футбол – это игра. Красивая, но все же игра. А жизнь – это серьезно, по крайней мере, для тех из нас, кто родился в «маленьких адах» этого мира.

Я всегда говорю, что куда бы я ни пошел в жизни, что бы со мной ни случилось, я представляю то место, которое меня всему научило. Без моего дома и моего народа все это не имеет значения. На своих бутсах перед каждым матчем я пишу себе маленькое напоминание.

«ФАВЕЛА».

Когда я завязываю шнурки, я вспоминаю. Я помню все.

Это моя история. Если вы все еще не понимаете меня или думаете, что я клоун, то я просто укажу на татуировку на моей руке.

Тот, кто родом из фавел, знает о том, через что я прошел.

Эти слова говорят за меня. И за всех нас», – рассказал вингер и сборной .

Антони о детстве в фавеле: «Она называется «маленький ад». Я финтил перед наркоторговцами и ворами, мне было #####. Мяч был моим спасителем, с ним я не испытывал страха»

Антони: «Я научился финтам у легенд – Роналдиньо, Неймара, Роналду. Я смотрел их на YouTube через соседский вай-фай»