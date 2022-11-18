Криштиану Роналду: «Если «МЮ» не выиграет АПЛ, буду рад победе «Арсенала». Мне нравится его игра»

Форвард не против победы «Арсенала» в .

«Я за «МЮ» в первую очередь, но если не удастся нам, то – это тот клуб, игра которого мне нравится. Мне нравится команда, нравится тренер [Микель Артета]. У них хорошая команда.

Если «МЮ» не выиграет АПЛ, то я буду рад, если это сделает «Арсенал», – заявил Роналду в интервью Пирсу Моргану на TalkTV.