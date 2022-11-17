«Мы из-за Месси проваливаемся, ему нужно забивать по 10 голов» – такого быть не должно». Почеттино о давлении аргентинцев на Лионеля

оценил влияние победы на Кубке Америки на форварда .

«Он уже в сердцах аргентинцев. Давление на него было колоссальным.

Но то, что он чувствует давление, естественно. Точнее, то, что люди оказывают на него слишком сильное давление.

Про него всегда говорят: «Мы проваливаемся из-за Месси, ему нужно забивать по 10 голов в каждом матче». Но такого быть не должно, это командный вид спорта», – сказал бывший главный тренер .