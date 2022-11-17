Экс-тренер «Севильи» Мачин возглавил «Эльче». У команды нет побед в Ла Лиге, она идет 20-й

Теги Ла Лига Эльче высшая лига Саудовская Аравия Аль-Раэд Пабло Мачин Футбол

Пабло Мачин стал новым главным тренером «Эльче».

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца сезона.

Испанец известен по работе с «Жироной», «Севильей», «Эспаньолом». Последним его клубом был «Аль-Раэд» – в январе 2022 года Мачин был уволен из него.

«Эльче» идет в Ла Лиге на 20-м месте. За 14 матчей команда ни разу не победила и набрала всего 4 очка.

 

Изображение: twitter.com/elchecf

Тренер Альмирон покинул «Эльче» после 5 матчей без побед. Его назначили меньше месяца назад

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