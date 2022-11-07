Тренер Альмирон покинул «Эльче» после 9 поражений и 4 ничьих в 13 матчах сезона. Команда замыкает таблицу Ла Лиги
Главный тренер «Эльче» Хорхе Альмирон покидает свой пост.
Клуб идет на последнем месте в Ла Лиге. В 13 матчах у «Эльче» 9 поражений и 4 ничьих.
«Клуб искренне благодарен ему за работу в течение этого второго периода, когда он проявил большой профессионализм и взял на себя ответственность за управление первой командой в непростое время», – говорится в сообщении клуба.
Ранее Хорхе Альмирон уже возглавлял «Эльче» с августа 2020 года по февраль 2021 года.
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