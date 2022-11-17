Роналду о Далоте: «Умен и очень профессионален. У него будет долгая карьера в футболе»
Криштиану Роналду ответил на вопрос, какие игроки ему нравятся в плане профессионализма.
«Трудный вопрос. Могу сказать только то, что я вижу в «Манчестер Юнайтед». Могу назвать Далота, он молод, но уже очень профессионален. Не сомневаюсь, у него будет долгая карьера в футболе, потому что он умен и очень профессионален.
Пожалуй, еще назову Мартинеса и Каземиро, хотя ему уже 30, но Далот в этом плане лучший», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Пирсу Моргану.
«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду
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