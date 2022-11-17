Хитцльспергер о ЧМ-2022: «ФИФА продала Катару право месяц демонстрировать всему миру картинку того, каким он не является. Это просто отвратительно»
Томас Хитцльспергер жестко высказался о ЧМ-2022 в Катаре.
«Вы видите мир, в котором мы живем: мы продали Катару право в течение месяца демонстрировать всему миру картинку того, каким он не является. Это не просто грустно, это отвратительно.
Рабочий из Непала сказал мне, что видел, как люди падали в обморок от жары. Их на час перемещали в комнату, чтобы привести в чувство, а потом снова отправляли работать. Люди умирали в этих условиях, но в документах писали: «Умер во сне».
Правительство утверждает, что рабства не существует, но на самом деле оно все еще практикуется. Есть много вещей, о которых вы думаете: «Этого нельзя допустить!» Но это уже происходит. ФИФА это допустила.
Люди критикуют Катар, но мы должны обсудить роль ФИФА и ее бывших руководителей, которые взяли деньги. Если бы этого не произошло, все было бы иначе. Но жадность в футболе не знает границ», – сказал бывший спортивный директор «Штутгарта».
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