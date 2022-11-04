Мерсон считает, что Салах играет с Нуньесом хуже, чем с Фирмино: «С Дарвином Мо некуда бежать, кроме как на фланг. Оттуда невозможно забить»

объяснил, почему Мохамед Салах играет хуже с Дарвином Нуньесом.

«Когда Мохамед Салах играет с , Роберто берет уводит за собой центрального защитника. Это позволяет Салаху врываться в освободившуюся зону.

Когда играет , весь фокус [атак «Ливерпуля»] на нем. Салаху некуда бежать, кроме как на фланг. Оттуда невозможно забить, и это его проблема в текущем сезоне», – заявил бывший нападающий «Арсенала» в интервью Sportskeeda.

В этом сезоне АПЛ Мохамед Салах провел 12 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.