Мерсон считает, что Салах играет с Нуньесом хуже, чем с Фирмино: «С Дарвином Мо некуда бежать, кроме как на фланг. Оттуда невозможно забить»
Пол Мерсон объяснил, почему Мохамед Салах играет хуже с Дарвином Нуньесом.
«Когда Мохамед Салах играет с Роберто Фирмино, Роберто берет уводит за собой центрального защитника. Это позволяет Салаху врываться в освободившуюся зону.
Когда играет Дарвин Нуньес, весь фокус [атак «Ливерпуля»] на нем. Салаху некуда бежать, кроме как на фланг. Оттуда невозможно забить, и это его проблема в текущем сезоне», – заявил бывший нападающий «Арсенала» в интервью Sportskeeda.
В этом сезоне АПЛ Мохамед Салах провел 12 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
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