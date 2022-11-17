«Роналду, ревность их прикончит. Умастит елей твою голову, твоя милость слишком велика для них». Нигерийский актер Эдочи о хейтерах Криштиану

Нигерийский актер Юл Эдочи поддержал .

«Мой человек на всю жизнь. Величайший. CR7. Кто тебя не уважает? Они курят что-то?

Не обращай внимания, ревность их прикончит. Отец дорогой!

Умастит елей твою голову, мой друг. Твоя милость слишком велика для них.

В какой бы клуб ты ни перешел, я с тобой. CR7. Величайший», – обратился Эдочи к форварду «Манчестер Юнайтед».

Фото: instagram.com/p/Ck_KXHIshV6/

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