«Роналду, ревность их прикончит. Умастит елей твою голову, твоя милость слишком велика для них». Нигерийский актер Эдочи о хейтерах Криштиану

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия соцсети кино Футбол

Нигерийский актер Юл Эдочи поддержал Криштиану Роналду.

«Мой человек на всю жизнь. Величайший. CR7. Кто тебя не уважает? Они курят что-то?

Не обращай внимания, ревность их прикончит. Отец дорогой!

Умастит елей твою голову, мой друг. Твоя милость слишком велика для них.

В какой бы клуб ты ни перешел, я с тобой. CR7. Величайший», – обратился Эдочи к форварду «Манчестер Юнайтед».

 

Фото: instagram.com/p/Ck_KXHIshV6/

«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные