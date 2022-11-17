«Роналду, ревность их прикончит. Умастит елей твою голову, твоя милость слишком велика для них». Нигерийский актер Эдочи о хейтерах Криштиану
Нигерийский актер Юл Эдочи поддержал Криштиану Роналду.
«Мой человек на всю жизнь. Величайший. CR7. Кто тебя не уважает? Они курят что-то?
Не обращай внимания, ревность их прикончит. Отец дорогой!
Умастит елей твою голову, мой друг. Твоя милость слишком велика для них.
В какой бы клуб ты ни перешел, я с тобой. CR7. Величайший», – обратился Эдочи к форварду «Манчестер Юнайтед».
Фото: instagram.com/p/Ck_KXHIshV6/
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