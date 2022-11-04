Фанаты «Фейеноорда» бросали стаканы с мочой в представителей «Лацио» на матче Лиги Европы

заявил, что болельщики бросали с трибун стаканы с мочой.

Римский клуб проиграл в Роттердаме в 6-м туре групповой стадии (0:1) и в итоге занял 3-е место в группе.

По словам главного тренера , в членов его тренерского штаба с трибун бросали в числе других предметов стаканы, наполненные мочой.

«Вне всякого сомнения, подобное раздражает», – заявил Сарри.