Фанаты «Фейеноорда» бросали стаканы с мочой в представителей «Лацио» на матче Лиги Европы
Маурицио Сарри заявил, что болельщики «Фейеноорда» бросали с трибун стаканы с мочой.
Римский клуб проиграл в Роттердаме в 6-м туре групповой стадии Лиги Европы (0:1) и в итоге занял 3-е место в группе.
По словам главного тренера «Лацио», в членов его тренерского штаба с трибун бросали в числе других предметов стаканы, наполненные мочой.
«Вне всякого сомнения, подобное раздражает», – заявил Сарри.
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