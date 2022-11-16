Луи ван Гал: «Болельщики, решившие бойкотировать ЧМ в Катаре, правы. Это то, во что они верят»

Луи ван Гал считает, что болельщики, бойкотирующие , правы.

«Я думаю, что они поступают правильно, решив бойкотировать чемпионат мира в Катаре, ведь это то, во что они верят. Они должны сделать это, не проблема.

Но я надеюсь, что мы сыграем так прекрасно, что в конце турнира, когда выйдут в финал, они посмотрят этот матч и увидят, как мы хороши», – сказал тренер сборной Нидерландов.