Луи ван Гал: «Болельщики, решившие бойкотировать ЧМ в Катаре, правы. Это то, во что они верят»

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Луи ван Гал считает, что болельщики, бойкотирующие ЧМ-2022, правы.

«Я думаю, что они поступают правильно, решив бойкотировать чемпионат мира в Катаре, ведь это то, во что они верят. Они должны сделать это, не проблема.

Но я надеюсь, что мы сыграем так прекрасно, что в конце турнира, когда Нидерланды выйдут в финал, они посмотрят этот матч и увидят, как мы хороши», – сказал тренер сборной Нидерландов.

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