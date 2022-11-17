Галактионов о 4:0 с Сербией U21: «Хороший спарринг с одним из лидеров европейского молодежного футбола»
Главный тренер молодежной сборной России подвел итоги товарищеского матча с Сербией U21 (4:0).
«Завершили сборы хорошим спаррингом с одним из лидеров европейского молодежного футбола.
Нам было очень важно продолжить демонстрировать ту стилистику и то качество футбола, которым славится молодежная сборная.
Довольны, что ребята правильно восприняли наши требования и постарались реализовать игровые идеи и поставленные задачи.
Радует, что год для сборной в этих непростых условиях завершился хорошей игрой и положительным результатом», – сказал Михаил Галактионов.
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