Галактионов о 4:0 с Сербией U21: «Хороший спарринг с одним из лидеров европейского молодежного футбола»

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Главный тренер молодежной сборной России подвел итоги товарищеского матча с Сербией U21 (4:0).

«Завершили сборы хорошим спаррингом с одним из лидеров европейского молодежного футбола.

Нам было очень важно продолжить демонстрировать ту стилистику и то качество футбола, которым славится молодежная сборная.

Довольны, что ребята правильно восприняли наши требования и постарались реализовать игровые идеи и поставленные задачи.

Радует, что год для сборной в этих непростых условиях завершился хорошей игрой и положительным результатом», – сказал Михаил Галактионов.

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