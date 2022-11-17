Малком о 2-м голе «Факелу»: «Мяч сам прилетел в место, которым делают детей. Никогда не забивал своим…ха-ха, сложно подобрать слово!»

Хавбек Малком высказался после матча с (2:0) в Фонбет Кубке России.

— Признайтесь, Воронеж стал одним из ваших любимых городов? В двух матчах здесь у вас три гола.

— Очень рад и счастлив, что отличился сегодня. Появился на поле только во втором тайме и смог помочь команде, оформив дубль и отработав в обороне. Думаю, на моем месте мог оказаться кто угодно из вышедших на замену — Вендел или Сергеев, ведь все мы всегда максимально сконцентрированы и стараемся приносить пользу. Так что сейчас я очень доволен проделанной работой.

— На первый мяч у вас ушло всего 25 секунд, второй был забит не самым стандартным образом.

— Ха-ха! По первому голу — просто фантастический пас от Кассьерры, я ускорился в нужный момент, смог хладнокровно обыграть вратаря и точно пробить по воротам.

По второму — я не хотел трогать мяч, понимал, что после удара Круга [Кругового] он идет точно в створ. Но так уж случилось, что мяч сам прилетел в меня, в то место моего тела, ха-ха, которым делают детей! И это круто, это первый подобный гол в моей карьере, никогда я не забивал своим…ха-ха, сложно подобрать слово! Я очень рад, никогда раньше не удавалось нанести такой удар.

Чувствую себя отлично, это важная победа, и здорово, что мне удается забивать и помогать «Зениту». Хочу [забивать] еще больше, гораздо больше. Остался матч со «Спартаком», один из самых важных во всем сезоне, в этой игре я тоже хочу забить — и не раз! – сказал .