Арсен Захарян: «Динамо» можно назвать сильнейшей московской командой. Мы у всех выиграли»
Арсен Захарян считает, что «Динамо» можно назвать самой сильной московской командой.
Бело-голубые обыграли ЦСКА (2:1) в матче 17-го тура Мир РПЛ.
«Динамо» можно назвать самой сильной московской командой. Видите, мы у всех выиграли. Во втором круге нужно также у всех московских команд выиграть. Думаю, подтвердим этот статус», – сказал полузащитник «Динамо».
После 17 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице. Выше находится только одна московская команда – «Спартак».
Гол с лету, два удаления, незабитый пенальти – вот это шоу от «Динамо» и ЦСКА!
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