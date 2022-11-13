Арсен Захарян: «Динамо» можно назвать сильнейшей московской командой. Мы у всех выиграли»

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Арсен Захарян считает, что «Динамо» можно назвать самой сильной московской командой.

Бело-голубые обыграли ЦСКА (2:1) в матче 17-го тура Мир РПЛ.

«Динамо» можно назвать самой сильной московской командой. Видите, мы у всех выиграли. Во втором круге нужно также у всех московских команд выиграть. Думаю, подтвердим этот статус», – сказал полузащитник «Динамо».

После 17 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице. Выше находится только одна московская команда – «Спартак».

Гол с лету, два удаления, незабитый пенальти – вот это шоу от «Динамо» и ЦСКА!

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