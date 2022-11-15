Рангник о критике Роналду: «Судить об этом – не моя работа. Это работа «МЮ» и журналистов»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник описал свое отношение к критике со стороны Криштиану Роналду.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что никогда раньше не слышал о Рангнике, отметив, что «если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»?».

«Я являюсь главным тренером сборной Австрии. Судить об этом – не моя работа. Это работа «Манчестер Юнайтед» и спортивных журналистов», – отметил немецкий специалист.

Рангник был временным тренером манкунианского клуба с ноября 2021 года по май 2022-го.

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

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