Рангник о критике Роналду: «Судить об этом – не моя работа. Это работа «МЮ» и журналистов»

описал свое отношение к критике со стороны .

Нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что никогда раньше не слышал о Рангнике, отметив, что «если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»?».

«Я являюсь главным тренером сборной Австрии. Судить об этом – не моя работа. Это работа и спортивных журналистов», – отметил немецкий специалист.

Рангник был временным тренером манкунианского клуба с ноября 2021 года по май 2022-го.

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