Дом защитника «Юве» Ругани пытались ограбить дважды за месяц. Девушка и двухлетний сын игрока были дома

Дом защитника пытались ограбить дважды.

Это произошло после матча 14-го тура серии А, в котором «Ювентус» в гостях обыграл «Верону» – 1:0.

Микела Персико, девушка Ругани, рассказала, что это была уже вторая попытка за последний месяц.

«Три недели назад была первая ночь страха. И вот недавно – новый случай. Теперь мы не можем там больше оставаться и ищем новый дом.

Я была дома с Томмазо, нашим двухлетним ребенком. Как и всегда после матчей, Даниэле остался ночевать на базе «Ювентуса» в Континассе. У Томмазо была высокая температура, поэтому в тот вечер я попросила Даниэле не выключать мобильный телефон.

Около трех часов ночи я услышала, как открывается входная дверь. Я подумала, что это сюрприз от Даниэле. Но через несколько мгновений я поняла, что это был не он, а кто-то посторонний проник в гостиную и передвигает предметы.

Я немедленно забрала сына и, поскольку у меня не было ключей, чтобы запереться в своей комнате, позвонила Даниэле, а он, в свою очередь, вызвал полицию.

Воры, однако, не уходили, и поэтому, руководствуясь инстинктом, я включила в доме свет. К счастью, в этот момент они убежали. Вскоре после этого приехала полиция», – рассказала Микела о первой попытке ограбления.

«Полиция похвалила меня за то, что я сохраняла спокойствие. Они заметили след на входной двери и распознали прием, уже использовавшийся при других кражах.

Они посоветовали мне установить самые современные камеры и сигнализацию, поскольку существовал риск, что они могут вернуться. Так и случилось на прошлой неделе, в ночь после игры с «Вероной».

Время было примерно то же самое, около трех часов ночи. Однако на этот раз, как только они попытались взломать дверь, сработала сигнализация, и они ушли. Но это все равно было неприятно.

Мы ищем новый дом, по-прежнему в центре города, и хотели бы переехать. Скоро узнаем, получится ли сделать это, как можно скорее. Мы больше не чувствуем себя здесь комфортно после этих двух неприятных инцидентов.

Плохой опыт, который, однако, не изменил наше мнение о Турине. Мы с Даниэле влюблены в этот город и надеемся остаться и жить здесь как можно дольше», – добавила Микела Персико.