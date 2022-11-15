Мане не сыграет в первых матчах сборной Сенегала на ЧМ-2022 из-за травмы

пропустит первые матчи сборной Сенегала на .

Об этом сообщил представитель Сенегальской федерации футбола Абдулай Соу.

Футболист, выступающий за «Баварию», был включен в составе на турнир, несмотря на травму, полученную в матче Бундеслиги с «Вердером» (6:1).

«Нам придется полагаться на то, что мы сыграем первые матчи и выиграем без Садьо. Потому что у нас есть 25 игроков, кроме Садьо. Никто бы этого не хотел, но это то, что случилось с нами», – сказал Соу.

Первый матч Сенегала на ЧМ-2022 запланирован на 21 ноября против команды Нидерландов.