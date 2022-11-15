Быстров – Роналду: «Ты, #####, великий! Респект и уважуха. Рангник, держись подальше от футбола»

обратился к .

Бывший полузащитник «Зенита» прокомментировал слова форварда о , работавшем в до переезда в Англию. Португалец заявил: «Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»? Я даже не слышал о нем».

«Локомотив» или «Сапсан» (именно такое название пророчил клубу тот, о ком пойдет речь дальше) и его 14-е место в – крутая работа 👍🏻🤡.

Ну, мало было человеку таких «успехов» в России. Решил поймать рыбу покрупнее.

Уж если такой великий футболист, как Криштиану Роналду не знает о существовании «специалиста» Рангника, уж поверьте, это что-то да значит.

Так что, подводя итог, напрашивается лишь один вывод: только шарлатаны могли убить сначала «Локомотив», а затем посягнуть на убийство легендарного «МЮ». Хорошо, что это вовремя пресекли.

Криштиану, обращение к тебе лично (надеюсь, прочитаешь): еще раз повторяю, ты, #####, великий! Респект и уважуха 💪🏻.

На этом все. Подальше от футбола держись, Рангник, от российского – тем более», – написал Быстров.

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду