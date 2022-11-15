Андрей Канчельскис: «Согласен с Роналду, Рангник – хренов теоретик»

поддержал заявление о .

«Рангник вообще нигде не тренировал. Немец – хренов теоретик. Отношу его как раз к таким специалистам.

Такие тренеры занимаются только теорией. Не так давно в интервью я говорил, что как раз Слуцкий и Кононов такие же. Занимаются теорией, но только не футболом.

Этот такой же был теоретик. Результат не дал. Я согласен с Роналду по поводу Рангника – сказал правильные вещи», – заявил бывший футболист .

Роналду о Рангнике: «Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»? Я даже не слышал о нем»