Андрей Канчельскис: «Согласен с Роналду, Рангник – хренов теоретик»
Андрей Канчельскис поддержал заявление Криштиану Роналду о Ральфе Рангнике.
«Рангник вообще нигде не тренировал. Немец – хренов теоретик. Отношу его как раз к таким специалистам.
Такие тренеры занимаются только теорией. Не так давно в интервью я говорил, что как раз Слуцкий и Кононов такие же. Занимаются теорией, но только не футболом.
Этот такой же был теоретик. Результат не дал. Я согласен с Роналду по поводу Рангника – сказал правильные вещи», – заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Роналду о Рангнике: «Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»? Я даже не слышал о нем»
Комментарии