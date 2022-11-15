Гальтье о Неймаре: «Сказал ему, что много чего читал о нем. Но Неймар, с которым я познакомился, – большой профессионал. Он приходит очень рано, не пропускает ни одной тренировки»
Кристоф Гальтье высказался о профессионализме Неймара.
«Неймар приехал [на предсезонку] 4 июля, подтянутый, готовый. Я не сразу поговорил с ним. В течение первых десяти дней я был очень наблюдательным.
Индивидуальные беседы проводились в Японии. Я сказал ему, что очень рад быть его тренером. Это первое, что я сделал. Затем я сказал ему, что много чего читал [о нем], но что я приехал сюда без каких-либо предубеждений. Что я собирался судить на месте.
И, к счастью, Неймар, с которым я познакомился, – очень большой профессионал, он готовится к тренировкам, приходит очень рано, не пропускает ни одной тренировки. Это сочетание: осознанность с его стороны и организации вокруг него. Очевидно, его цель – чемпионат мира.
И потом, я думаю, мы с Луишем Кампушем были предельно ясны, когда принимали команду: нет никого выше команды», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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