Гальтье заменил Месси и Неймара на 75-й игры «ПСЖ» с «Осером» – они ушли в раздевалку. Мбаппе остался на поле

Форварды «ПСЖ» и ушли в раздевалку вскоре после замены.

Главный тренер на 75-й минуте матча с «Осером» (5:0, второй тайм) выпустил вместо аргентинца и бразильца Пабло Сарабию и .

, последний из первоначальной тройки нападающих, остался на поле.

Месси и Неймар несколько минут посидели на скамейке запасных, а затем отправились в подтрибунное помещение.

«ПСЖ» – «Осер». 5:0 – забили Мбаппе, Солер, Хакими, Саншеш и Экитик. Онлайн-трансляция