Гальтье заменил Месси и Неймара на 75-й игры «ПСЖ» с «Осером» – они ушли в раздевалку. Мбаппе остался на поле
Форварды «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар ушли в раздевалку вскоре после замены.
Главный тренер Кристоф Гальтье на 75-й минуте матча с «Осером» (5:0, второй тайм) выпустил вместо аргентинца и бразильца Пабло Сарабию и Юго Экитика.
Килиан Мбаппе, последний из первоначальной тройки нападающих, остался на поле.
Месси и Неймар несколько минут посидели на скамейке запасных, а затем отправились в подтрибунное помещение.
«ПСЖ» – «Осер». 5:0 – забили Мбаппе, Солер, Хакими, Саншеш и Экитик. Онлайн-трансляция
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