Браун о Роналду: «Я немного расстроен. До этого Криштиану был прекрасным человеком и отличным профессионалом»

отреагировал на критические высказывания в адрес .

«Это такая ситуация, когда становится все очевиднее, что он хочет уйти из клуба.

На мой взгляд, действовать стоило по-другому, но Роналду чувствует себя определенным образом, и он решил выбрать такой курс в своих действиях. Я немного расстроен из-за всей этой ситуации.

Я разочарован тем, как все закончилось, потому что до этого он был прекрасным человеком и отличным профессионалом.

В любом случае когда есть что сказать, то ты делаешь это за закрытыми дверьми и с нужными людьми», – заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью Fair Betting Sites.

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду