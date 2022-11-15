Браун о Роналду: «Я немного расстроен. До этого Криштиану был прекрасным человеком и отличным профессионалом»

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Уэс Браун отреагировал на критические высказывания Криштиану Роналду в адрес «Манчестер Юнайтед».

«Это такая ситуация, когда становится все очевиднее, что он хочет уйти из клуба.

На мой взгляд, действовать стоило по-другому, но Роналду чувствует себя определенным образом, и он решил выбрать такой курс в своих действиях. Я немного расстроен из-за всей этой ситуации.

Я разочарован тем, как все закончилось, потому что до этого он был прекрасным человеком и отличным профессионалом.

В любом случае когда есть что сказать, то ты делаешь это за закрытыми дверьми и с нужными людьми», – заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью Fair Betting Sites.

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