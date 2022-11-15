Антони о детстве в фавеле: «Она называется «маленький ад». Я финтил перед наркоторговцами и ворами, мне было #####. Мяч был моим спасителем, с ним я не испытывал страха»

рассказал о своем детстве в фавеле.

«Я родился в аду. Это не шутка. Для моих европейских друзей, которые не знают, фавела в Сан-Паулу, где я вырос, на самом деле называется Инферниньо – «маленький ад».

Если вы действительно хотите понять меня как человека, то вы должны понять, откуда я родом. Мою историю. Мои корни. Инферниньо.

Это печально известное место. В пятнадцати шагах от нашей входной двери всегда были наркоторговцы, делавшие свой бизнес, передававшие товар из рук в руки. За нашим окном постоянно стоял запах.

На самом деле, одно из моих первых воспоминаний – это то, как мой отец встал с дивана в воскресенье и кричал ребятам, чтобы они немного прошлись по улице и оставили нас в покое, потому что внутри были его дети, которые пытались посмотреть футбольный матч.

Мы так привыкли видеть оружие, что это даже не было страшно. Оно было просто частью повседневной жизни. Мы больше боялись, что полиция выбьет нашу дверь. Однажды они [полицейские] вломились в наш дом в поисках кого-то и забежали с криками. Конечно, они ничего не нашли. Но когда ты так молод, эти моменты оставляют след.

То, что я видел... Только те, кто пережил это, могут понять. Однажды утром, когда я шел в школу, когда мне было, может быть, 8 или 9 лет, я наткнулся на мужчину, лежащего в переулке. Он не двигался. Когда я подошел ближе, я понял, что он мертв.

В фавеле ты становишься как бы нечувствительным к этому. Другого пути не было, и я должен был добраться до школы. Поэтому я просто закрыл глаза и перепрыгнул через мертвое тело.

Я говорю это не для того, чтобы показаться крутым. Это просто было моей реальностью. На самом деле, я всегда говорю, что мне очень повезло в детстве, потому что, несмотря на все наши трудности, мне был дан дар с небес. Мяч был моим спасителем. Моей любовью с колыбели. Нам в Инферниньо не интересны игрушки на Рождество. Любой мяч, который катится, идеален для нас.

Каждый день мой старший брат водил меня на площадь играть в футбол. В фавеле играют все. Дети, старики, учителя, строители, водители автобусов, наркоторговцы, гангстеры. Там все равны.

Во времена моего отца это было грязевое поле. В мое время это был асфальт. Вначале я играл босиком, с кровоточащими ногами. У нас не было денег на нормальную обувь. Я был маленьким, но шел в дриблинг, который будто исходил от Бога. Дриблинг всегда был внутри меня. Это был естественный инстинкт.

И я отказывался склонять голову перед кем бы то ни было. Я делал эластико перед наркоторговцами. «Радугу» перед водителями автобусов. Пробрасывал мяч между ног ворам. Мне действительно было #####.

С мячом у моих ног я не испытывал страха», – написал вингер .