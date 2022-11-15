Орлов о Слуцком: «У него есть тренерское мастерство, но нет харизмы. Какой клуб заинтересуется им после неудачи в «Рубине»?»

Геннадий Орлов прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

– С чем, на ваш взгляд, связано решение Леонида Слуцкого уйти из «Рубина»?

– С неуверенностью в себе. Это говорит о его душевном состоянии. Что подсказывает внутренний голос, то и нужно делать. А куда деваться?

– Может ли он пригодиться кому-то из клубов РПЛ?

– Навыки тренерского мастерства у него есть. Но у Слуцкого нет харизмы, которая бы его удерживала. После такой неудачной работы в «Рубине», какой клуб заинтересуется в его услугах? – сказал комментатор.

Губерниев о Слуцком: «Предлагаю стать помощником агронома в «Сочи», раз он так хочет вернуться в РПЛ. Уйти сейчас – не совсем мужское решение»