Орлов о Слуцком: «У него есть тренерское мастерство, но нет харизмы. Какой клуб заинтересуется им после неудачи в «Рубине»?»
Геннадий Орлов прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».
– С чем, на ваш взгляд, связано решение Леонида Слуцкого уйти из «Рубина»?
– С неуверенностью в себе. Это говорит о его душевном состоянии. Что подсказывает внутренний голос, то и нужно делать. А куда деваться?
– Может ли он пригодиться кому-то из клубов РПЛ?
– Навыки тренерского мастерства у него есть. Но у Слуцкого нет харизмы, которая бы его удерживала. После такой неудачной работы в «Рубине», какой клуб заинтересуется в его услугах? – сказал комментатор.
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