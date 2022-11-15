Губерниев о Слуцком: «Предлагаю стать помощником агронома в «Сочи», раз он так хочет вернуться в РПЛ. Уйти сейчас – не совсем мужское решение»
Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Леонида Слуцкого покинуть «Рубин».
«Решение очень странное и не совсем мужское в этой ситуации, мягко говоря. Когда все валилось из рук, когда Слуцкого нужно было выгнать из «Рубина», когда команда просто сыпалась, руководство клуба и Слуцкий говорили друг другу, что все идет нормально. Дальше Первая лига, ни шатко, ни валко начали сезон, сейчас идут на четвертом месте.
Вместо того, чтобы через критику пытаться решить задачу выхода в РПЛ, Слуцкий по своей воле покидает команду. Это что такое, хочется спросить? Это прямо настоящий мужской поступок, особенно сейчас.
То есть когда все сыпалось – уйди раньше из «Рубина», дай возможность другому поработать. Сейчас уходить зачем? Я понимаю резоны, есть возможность вернуться в российскую Премьер‑лигу. Я предлагаю Слуцкому должность в «Сочи» помощником агронома. Леонид Викторович может помочь в том, чтобы сочинское поле было лучшего качества. Без сомнения, его знания могут пригодиться в этом. Желаю ему успеха!» – сказал комментатор «Матч ТВ».
Ранее Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина».
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