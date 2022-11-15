Динияр Билялетдинов: «Буду смотреть Кубок России, нет настроя смотреть каждый матч ЧМ-2022. Мне вообще все равно»

предпочтет просмотр игр Кубка России вместо .

– Чемпионат мира или ?

– Я буду смотреть Кубок. У меня нет настроя смотреть каждый матч чемпионата мира. Мне вообще все равно.

– Какие матчи Кубка России планируете смотреть?

– По возможности хочу посмотреть все матчи, которые смогу, – сказал бывший футболист сборной России и «Локомотива».

Чемпионат мира начнется 20 ноября в Катаре. Игры Кубка России состоятся 22, 23, 26 и 27 ноября.