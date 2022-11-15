Жоан Лапорта: «Барса» скоро станет одним из самых финансово стабильных клубов мира. Мы в процессе экономического восстановления»

рассказал о финансовом состоянии «Барселоны».

«Барса» находится в процессе экономического восстановления. Скоро мы выйдем на допандемийный уровень и станем одним из самых финансово стабильных клубов в мире», – сказал президент «блауграны».

Лапорта отметил, что если к доходам клуба прибавятся доходы от , то «экономическое улучшение будет значительным».