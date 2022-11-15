Лионель Месси: «Есть минусы в том, чтобы быть Месси. Хотел бы быть незаметным, не чувствовать, что за мной все время наблюдают»

рассказал об отрицательных сторонах популярности.

«Есть минусы в том, чтобы быть Месси. Я бы хотел быть незаметным во многих ситуациях. Не привлекать к себе внимания, не чувствовать, что за мной все время наблюдают. Я к этому привык.

Семья и дети всегда были моим убежищем. Я знаю свою жену с тех пор, как ей было 7-8 лет. Всю свою жизнь я думал об отношениях с ней.

Семья и жена дают мне советы, когда они мне нужны. Когда я с друзьями или семьей, я не Месси, я просто еще один человек. Самое лучшее для меня – провести отпуск с семьей в Аргентине», – сказал форвард в интервью Universo Valdano.