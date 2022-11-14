«Карпин «жиробасиком» называет». Мостовой о прозвище в сборной

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Андрей Мостовой рассказал, как его называет Валерий Карпин в сборной России.

– Есть какой-то ритуал для новичков сборной?

– Только выдержать шутки главного тренера. У нас нет такого, чтобы кто-то пел, как в некоторых клубах.

Например, меня Карпин называет «жиробасиком», хотя проблем с лишним весом вроде бы нет. Но вот, прилипло – когда приехал первый в сборную процент жира был немного выше нормы, но потом я исправился.

Все знают, что у тренера все в порядке с чувством юмора. К шуткам в ответ тоже нормально относится. У нас семейная дружеская атмосфера, каждый может пообщаться с тренером.

У нас нет такого, что кто-то боится тренера. Мне нравится такая атмосфера, – сказал полузащитник «Зенита».

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