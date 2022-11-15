Карпин о работе с армавирским «Торпедо»: «Перестал ругаться и остро реагировать на то, что люди не могут сложить два плюс два»
Валерий Карпин рассказал о том, что ему дал опыт работы в армавирском «Торпедо».
Главный тренер сборной России возглавлял этот клуб ФНЛ (на тот момент) в сезоне-2015/16. «Торпедо» стартовало с 5 подряд матчей со счетом 0:0, а по итогам чемпионата вылетело во 2-ю лигу.
«Главное, что дал мне период в Армавире? Самое главное – то, о чем говорил Песьяков: перестал остро реагировать, ругаться на какие-то вещи.
Если раньше я не понимал и реагировал на то, как некоторые люди не знают, как сложить два плюс два, теперь я понял, что это возможно.
Я утрирую, переводя на футбол. Ну не могут выполнить абсолютно простую вещь, сложить два плюс два. То есть это нормально», – сказал Карпин.
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