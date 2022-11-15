Карпин о работе с армавирским «Торпедо»: «Перестал ругаться и остро реагировать на то, что люди не могут сложить два плюс два»

Теги Сборная России по футболу Первая лига Валерий Карпин Армавир Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин рассказал о том, что ему дал опыт работы в армавирском «Торпедо». 

Главный тренер сборной России возглавлял этот клуб ФНЛ (на тот момент) в сезоне-2015/16. «Торпедо» стартовало с 5 подряд матчей со счетом 0:0, а по итогам чемпионата вылетело во 2-ю лигу. 

«Главное, что дал мне период в Армавире? Самое главное – то, о чем говорил Песьяков: перестал остро реагировать, ругаться на какие-то вещи.

Если раньше я не понимал и реагировал на то, как некоторые люди не знают, как сложить два плюс два, теперь я понял, что это возможно.

Я утрирую, переводя на футбол. Ну не могут выполнить абсолютно простую вещь, сложить два плюс два. То есть это нормально», – сказал Карпин. 

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные