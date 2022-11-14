Рамос о непопадании в заявку Испании на ЧМ-2022: «Это тяжело, но утром солнце все равно взойдет. Я бы не стал ничего менять в себе – ни свой менталитет, ни страсть, ни преданность»

высказался о непопадании в заявку сборной на чемпионат мира.

Защитник не попал в состав команды Луиса Энрике.

«Прошлый сезон был тяжелым из-за травм и адаптации к новому клубу и новому городу. Я посвятил себя, свое тело и душу выздоровлению и возвращению к тому, чтобы чувствовать себя так, как всегда, руководствуясь целями и амбициями, которые всегда ставлю перед собой.

К счастью, я могу сказать, что в этом сезоне я снова чувствую себя самим собой и снова наслаждаюсь футболом, играя за великий клуб в таком великом городе, как Париж.

мира? Конечно, это была большая мечта, которую я хотел осуществить. Это был бы мой пятый чемпионат мира, но, к сожалению, мне придется смотреть его дома.

Это тяжело, но утром солнце все равно взойдет. Я бы не стал ничего менять в себе – ни свой менталитет, ни страсть, ни преданность, ни усилия, ни самоотверженность, ни то, что я думаю о футболе 24 часа в сутки.

Это то, что я чувствую, и я хотел поделиться этим со всеми вами. Спасибо вам за поддержку. Впереди еще много задач и целей. Скоро увидимся. Желаю вам всего наилучшего. Вперед, Испания!» – написал Рамос.