«Фонбет» стал титульным партнером Кубка России. «Матч ТВ» покажет все матчи турнира на ресурсах холдинга

«Фонбет» стал новым титульным партнером Кубка России.
Бюро исполкома РФС утвердило компанию в качестве титульного и беттинг-партнера Кубка России.
Российский футбольный союз и «Фонбет» подпишут договор о сотрудничестве в рамках Кубка России сроком на один сезон с возможностью пролонгации еще на три года.
Кроме того, РФС подпишет соглашение с «Матч ТВ», по условиям которого все игры турнира будут транслироваться на ресурсах холдинга.
Компания «Яндекс» может стать дополнительным диджитал-партнером турнира. Эта возможность будет проработана отдельно.
В договоре с компанией «БЕТСИТИ», титульным партнером Кубка России на протяжении двух предыдущих сезонов, будет активирована опция прекращения.
Ранее сообщалось, что предложение «Фонбета» по партнерству составило 2,4 миллиарда рублей с НДС.