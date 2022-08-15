«Фонбет» стал титульным партнером Кубка России. «Матч ТВ» покажет все матчи турнира на ресурсах холдинга

«Фонбет» стал новым титульным партнером Кубка России.

Бюро исполкома РФС утвердило компанию в качестве титульного и беттинг-партнера Кубка России.

Российский футбольный союз и «Фонбет» подпишут договор о сотрудничестве в рамках Кубка России сроком на один сезон с возможностью пролонгации еще на три года.

Кроме того, подпишет соглашение с , по условиям которого все игры турнира будут транслироваться на ресурсах холдинга.

Компания «Яндекс» может стать дополнительным диджитал-партнером турнира. Эта возможность будет проработана отдельно.

В договоре с компанией «БЕТСИТИ», титульным партнером Кубка России на протяжении двух предыдущих сезонов, будет активирована опция прекращения.

Ранее сообщалось, что предложение «Фонбета» по партнерству составило 2,4 миллиарда рублей с НДС.

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