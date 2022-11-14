Демичелис возглавит «Ривер Плейт». Мартин покинул пост тренера «Баварии-2»

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Мартин Демичелис возглавит аргентинскую команду.

«Бавария» объявила, что 41-летний специалист покинул пост главного тренера второй команды по собственному желанию. Он возглавит «Ривер Плейт»

Демичелис впервые станет тренером взрослой команды. С 2019 по 2021 год он работал в «Баварии» U19, а с 2021-го – в «Баварии-2».

Аргентинец начинал взрослую карьеру игрока в «Ривер Плейт» – он находился в системе клуба с 1998 по 2003 год, после чего перешел в «Баварию», где играл до 2010-го. 

Преемником Мартина в «Баварии-2» стал Хольгер Зайтц. 

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