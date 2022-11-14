Захарян о матчах с Таджикистаном и Узбекистаном: «Специфические соперники? А с кем еще играть? Топовые сборные не хотят»

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Арсен Захарян высказался в преддверии товарищеских игр со сборными Таджикистана и Узбекистана.

Матчи пройдут 17 и 20 ноября соответственно.

«С какими чувствами еду в сборную? Удовлетворение.

Специфические соперники? Такая ситуация, а с кем еще играть? Топовые сборные не хотят. Естественно, если бы мы играли с топ-сборными, то было бы лучше. Но сейчас такая ситуация», — сказал хавбек сборной России.

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