Три гола, два удаления, отбитый пенальти: смотрите видеообзор дерби «Динамо» – ЦСКА

Смотрите видеообзор матча Мир – (2:1).

Дмитрий Скопинцев открыл счет на 40-й минуте. На 63-й Муми Нгамале удвоил преимущество динамовцев, но уже на 65-й отыграл один мяч.

На 79-й минуте Обляков сфолил в своей штрафной и был удален, получив вторую желтую карточку. отбил пенальти Даниила Фомина.

На 81-й минуте вторую желтую получил Ярослав Гладышев, вышедший на замену десятью минутами ранее.