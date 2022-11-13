Три гола, два удаления, отбитый пенальти: смотрите видеообзор дерби «Динамо» – ЦСКА

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Фомин Дмитрий Скопинцев Иван Обляков Муми Нгамале Ярослав Гладышев Футбол

Смотрите видеообзор матча Мир РПЛ «Динамо»ЦСКА (2:1).

Дмитрий Скопинцев открыл счет на 40-й минуте. На 63-й Муми Нгамале удвоил преимущество динамовцев, но уже на 65-й Иван Обляков отыграл один мяч.

На 79-й минуте Обляков сфолил в своей штрафной и был удален, получив вторую желтую карточку. Игорь Акинфеев отбил пенальти Даниила Фомина.

На 81-й минуте вторую желтую получил Ярослав Гладышев, вышедший на замену десятью минутами ранее.

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