Три гола, два удаления, отбитый пенальти: смотрите видеообзор дерби «Динамо» – ЦСКА
Смотрите видеообзор матча Мир РПЛ «Динамо» – ЦСКА (2:1).
Дмитрий Скопинцев открыл счет на 40-й минуте. На 63-й Муми Нгамале удвоил преимущество динамовцев, но уже на 65-й Иван Обляков отыграл один мяч.
На 79-й минуте Обляков сфолил в своей штрафной и был удален, получив вторую желтую карточку. Игорь Акинфеев отбил пенальти Даниила Фомина.
На 81-й минуте вторую желтую получил Ярослав Гладышев, вышедший на замену десятью минутами ранее.
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