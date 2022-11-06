Гари Невилл: «Саутгейт не выпустит Трента в плей-офф ЧМ. Он привезет пенальти»
Трент Александер-Арнолд может подвести сборную Англии, считает экс-защитник Гари Невилл.
«Он демонстрирует инопланетное великолепие, когда идет в атаку, но речь идет о матчах на выбывание, где все сведется к одному моменту.
Я не могу представить, чтобы Гарет Саутгейт поставил Трента на матч плей-офф на чемпионате мира.
Я желаю Тренту быть лучшим правым защитником в истории, у него есть нужные для этого качества, однако сегодня [против «Тоттенхэма»] временами казалось, что его действия могут дорого обойтись «Ливерпулю».
Он совершает необдуманные поступки и, думаю, на ЧМ привезет пенальти.
Сомневаюсь, что Гарет доверит ему место в составе на матч плей-офф, когда есть еще четыре прекрасных правых защитника», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
Так умеет Трент защищаться или нет? Отвечаем вместе с Клоппом, Каррагером, Невиллом и Григоряном
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