Гари Невилл: «Саутгейт не выпустит Трента в плей-офф ЧМ. Он привезет пенальти»

Теги Гари Невилл Ливерпуль Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия ЧМ-2022 Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд может подвести сборную Англии, считает экс-защитник Гари Невилл.

«Он демонстрирует инопланетное великолепие, когда идет в атаку, но речь идет о матчах на выбывание, где все сведется к одному моменту.

Я не могу представить, чтобы Гарет Саутгейт поставил Трента на матч плей-офф на чемпионате мира.

Я желаю Тренту быть лучшим правым защитником в истории, у него есть нужные для этого качества, однако сегодня [против «Тоттенхэма»] временами казалось, что его действия могут дорого обойтись «Ливерпулю».

Он совершает необдуманные поступки и, думаю, на ЧМ привезет пенальти.

Сомневаюсь, что Гарет доверит ему место в составе на матч плей-офф, когда есть еще четыре прекрасных правых защитника», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Так умеет Трент защищаться или нет? Отвечаем вместе с Клоппом, Каррагером, Невиллом и Григоряном

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные