Дания сформировала окончательный состав на ЧМ-2022. Поульсен, Сков и еще три игрока добавлены в заявку

Каспер Юлманд назвал еще пятерых игроков окончательного состава сборной Дании на .

Ранее был опубликован состав сборной , включающий 21 игрока. Этот список должен был быть дополнен после завершения матчей европейских чемпионатов.

Дополнительно в состав сборной вошли: (вратарь, ), Александер Ба (защитник, ), (нападающий, ), (полузащитник, ) и (полузащитник, «Брентфорд»).

Первая игра сборной Дании на чемпионате мира против Туниса состоится 22 ноября.