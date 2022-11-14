Дания сформировала окончательный состав на ЧМ-2022. Поульсен, Сков и еще три игрока добавлены в заявку

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Каспер Юлманд назвал еще пятерых игроков окончательного состава сборной Дании на ЧМ-2022.

Ранее был опубликован состав сборной Дании, включающий 21 игрока. Этот список должен был быть дополнен после завершения матчей европейских чемпионатов.

Дополнительно в состав сборной вошли: Фредерик Реннов (вратарь, «Унион Берлин»), Александер Ба (защитник, «Бенфика»), Юссуф Поульсен (нападающий, «РБ Лейпциг»), Роберт Сков (полузащитник, «Хоффенхайм») и Кристиан Нергор (полузащитник, «Брентфорд»).

Первая игра сборной Дании на чемпионате мира против Туниса состоится 22 ноября.

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