Дания сформировала окончательный состав на ЧМ-2022. Поульсен, Сков и еще три игрока добавлены в заявку
Каспер Юлманд назвал еще пятерых игроков окончательного состава сборной Дании на ЧМ-2022.
Ранее был опубликован состав сборной Дании, включающий 21 игрока. Этот список должен был быть дополнен после завершения матчей европейских чемпионатов.
Дополнительно в состав сборной вошли: Фредерик Реннов (вратарь, «Унион Берлин»), Александер Ба (защитник, «Бенфика»), Юссуф Поульсен (нападающий, «РБ Лейпциг»), Роберт Сков (полузащитник, «Хоффенхайм») и Кристиан Нергор (полузащитник, «Брентфорд»).
Первая игра сборной Дании на чемпионате мира против Туниса состоится 22 ноября.
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