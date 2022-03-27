Тренер Дании поддержал идею Кейна об обсуждении прав человека в Катаре с капитанами сборных: «Место проведения должно соответствовать целям ООН»

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Тренер сборной Дании поддержал идею обсудить ситуацию с правами человека в Катаре.

Ранее капитан сборной Англии Харри Кейн сообщил, что обсудит происходящее с капитанами других сборных, чтобы договориться о действиях на турнире.

«Все зависит от [капитана сборной ДанииСимона Кьера и Харри Кейна. Не мне решать, но я думаю, что это обсуждение – хорошая идея.

Очевидно, что не только в футболе, но и во всем спорте нам есть о чем подумать, когда объявляются хозяева турниров. На мой взгляд, место проведения должно соответствовать целям ООН в отношении прав человека и всего подобного.

Речь не только о Катаре, речь о спорте в целом. Это то, о чем нужно много думать, но говорить нужно с федерациями, с политиками», – сказал Каспер Юлманд.

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