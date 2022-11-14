Мбаппе пригласил 28 детей из деревни на матч с «Осером». Он оплатил им билеты и проживание в Париже
Килиан Мбаппе пригласил детей из эльзасской деревни на матч с «Осером».
Как сообщает DNA, 28 детей из деревни Альторф в Эльзасе отправились в Париж на матч «ПСЖ» и «Осера» в Лиге 1. Килиан Мбаппе оплатил им проживание в отеле и билеты на матч.
В сентябре прошлого года ученики центра дополнительного образования Pomme dePic в Альторфе отправили Мбаппе письмо и свою общую фотографию.
«Мы объяснили ему, что мы – небольшой центр дополнительного образования в Эльзасе, что все дети – его фанаты, у всех есть его футболка, и все они любят играть в футбол», – сказала Паскалин, одна из педагогов центра.
Через несколько месяцев секретарь Мбаппе связалась с детьми.
«Я спросила, не шутка ли это, и мне прочитали письмо. Там говорилось, что Килиан и его мать были тронуты, и что он хочет пригласить нас [на матч]. Мы не могли в это поверить», – отметила Паскалин.
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