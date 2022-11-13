Федотов о ЦСКА: «Такой отрезок, что создавали больше соперников, но в каждой игре не хватило голика»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Динамо» (1:2) в Мир РПЛ.

«Не в чем упрекнуть, хороший настрой, хорошая игра. Множество голевых моментов и интересных комбинаций. Единственное – реализация.

Но этот отрезок закончился, мы подготовимся к новому и все поставим на место. Потому что этот отрезок как раз был такой, что в каждой игре не хватило голика. Мы создавали больше моментов, чем соперник, это показывает статистика. Есть что усиливать, есть вопросы по скамейке», – заявил Федотов.

У ЦСКА 1 победа за 7 последних матчей. Армейцы проиграли дважды подряд впервые в сезоне

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