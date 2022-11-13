У ЦСКА 1 победа за 7 последних матчей. Армейцы проиграли дважды подряд впервые в сезоне
ЦСКА потерпел второе поражение подряд в чемпионате России.
Команда Владимира Федотова уступила «Динамо» (1:2) в 17-м туре.
В последних семи играх во всех турнирах армейцы добились лишь одной победы – над «Локомотивом» (1:0) 29 октября. Также на этом отрезке у них 3 поражения и 3 ничьих.
Два поражения подряд случились у московского клуба впервые в этом сезоне.
22 ноября ЦСКА выступит в гостях у «Урала» в Фонбет Кубке России.
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