Йоканович о 2:1 с ЦСКА: «Доволен и игрой «Динамо», и результатом. Но нам не было комфортно»

Главный тренер подвел итоги матча с ЦСКА (2:1) в Мир .

– Мы провели хорошую игру, но нам не было комфортно в ней. Дерби – особый матч. подавал много угловых, но после 30 минут первого тайма мы взяли контроль над игрой.

Во втором тайме мы играли получше, у нас было много моментов. Последние 10 минут ЦСКА оказывал серьезное давление на нас, это было непросто, но мы справились. Сегодня я доволен как результатом, так и качеством игры.

– Впереди зимняя пауза. Вам, как главному тренеру, какие хотелось бы усилить позиции?

– Зимняя пауза относится к чемпионату, у нас еще две кубковые игры. Мы пока не обсуждали возможные трансферы. Сейчас у нас задача – развитие тех игроков, которые у нас есть, но вопрос усиления актуален, мы к нему еще вернемся, – заявил Йоканович.